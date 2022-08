L Amal nota avvocatessa per i diritti umani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Amal nota avvocatessa per i diritti umani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALAMUDDIN

Significato/Curiosita : L amal nota avvocatessa per i diritti umani

Rappresenterebbe uno schiaffo in faccia a tutti i progressi finora fatti dalla tunisia nel campo dei diritti umani. sollecitiamo il presidente saied a rivedere...

Amal clooney nata amal ramzi alamuddin (in arabo: , amal alam al-din; beirut, 3 febbraio 1978) è un'avvocata, giurista e accademica libanese... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

