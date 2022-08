Un verbo coniugato dopo una lunga corsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verbo coniugato dopo una lunga corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANSARE

Significato/Curiosita : Un verbo coniugato dopo una lunga corsa

Altre definizioni con verbo; coniugato; dopo; lunga; corsa; Un verbo da tiranni; Scrittori di stile ornato e verbo so; verbo del simulatore; Un verbo ... generoso; Un verbo coniugato dal giocatore di biliardo; Verbo coniugato da... tipi ricercati; Verbo coniugato da pirati e corsari; Lo stato civile del non coniugato ; Si desidera dopo la fatica; Resta dopo il fuoco; Si può fermare dopo pranzo, mai prima; Si corre dopo il Giro d Italia; La lunga cinghia di borse e borsette; La tipica bottiglia allunga ta per vini bianchi; Arma a canna lunga ; Figura circolare dalla forma allunga ta; Attività fisica di corsa leggera; Lo è il respiro di chi era di corsa ; L insieme degli sport con corsa , salti, lanci..; Chi pratica sport come la corsa o la marcia; Cerca nelle Definizioni