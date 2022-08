Un unità di lunghezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un unità di lunghezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : METRO

Significato/Curiosita : Un unita di lunghezza

Impossibile descrivere una lunghezza senza usare un qualche tipo di unità. ma non tutte le grandezze fisiche richiedono una propria unità di misura. tramite le...

Altri significati, vedi metro (disambigua). il metro (simbolo: m, talvolta erroneamente indicato con mt o con ml come metro lineare) è l'unità base si... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

