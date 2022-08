Strumento a percussione di forma piatta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento a percussione di forma piatta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIMBALO

Significato/Curiosita : Strumento a percussione di forma piatta

La batteria è uno strumento musicale composto da tamburi, piatti e altri strumenti a percussione disposti in modo tale che possano essere suonati da un...

Altri significati, vedi cembalo. il cimbalo è un particolare registro dell'organo. in ambito organistico, il cimbalo è un registro di mutazione composta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con strumento; percussione; forma; piatta; Antico strumento a corda; Parte di un brano in cui suona un unico strumento ; In musica, la parte in cui suona un solo strumento ; Così lo strumento musicale che suona a dovere; Strumenti a percussione simili a clavette; Strumento a percussione con tastiera di legno; Strumenti a percussione ; Strumenti a percussione ... che si scuotono spa; Un forma le ed elegante abito da sera maschile; Termine anglosassone che indica la procedura di accesso ad un sistema informa tico; Stile di abbigliamento non forma le ing; Il forma to di vendita di molte creme spalmabili; piatta forma del gruppo Google; Caricamento di un file su una piatta forma ing; Come una voce piatta e noiosa; piatta forma di legno; Cerca nelle Definizioni