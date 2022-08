Sorta di anguilla... presente nei pranzi natalizi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorta di anguilla... presente nei pranzi natalizi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPITONE

Significato/Curiosita : Sorta di anguilla... presente nei pranzi natalizi

Femmina di grandi dimensioni (lunghe fino a un metro e mezzo) viene chiamata capitone mentre il maschio, molto più piccolo (40–60 cm), prende il nome di buratello...

Femmina di grandi dimensioni (lunghe fino a un metro e mezzo) viene chiamata capitone mentre il maschio, molto più piccolo (40–60 cm), prende il nome di buratello... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

