Lo sono Verdi e Verdi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono Verdi e Verdi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OMONIMI

Significato/Curiosita : Lo sono verdi e verdi

Federazione dei verdi (spesso indicata semplicemente come i verdi) è stato un partito politico italiano di ispirazione ambientalista, progressista e pacifista...

(organo filettato) sono omonime. il linguista polacco stanislaw widlak ha proposto una classificazione degli omonimi: omonimi lessicali: appartengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

