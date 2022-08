Priva di forze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Priva di forze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STREMATA

Significato/Curiosita : Priva di forze

Riguardante le forze armate, vedi forze armate italiane. una forza armata, in ambito militare, indica la struttura organizzativa e il complesso di reparti in...

Gli stati uniti d'america nel 1917, mentre alla fine del 1917 la russia, stremata dalla guerra e caduta preda della rivoluzione d'ottobre, abbandonava l'alleanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

