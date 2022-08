Prepararsi per una gara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prepararsi per una gara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALLENARSI

Corporeo. titolo originale: jeff wins trama: clarence aiuta jeff a prepararsi per una gara di cucina perché, a causa di fallimenti passati, jeff non riesce...

Della foglia, fino a quando naruto parte con il suo maestro jiraiya per allenarsi in giro per il mondo. la storia continua nella serie anime naruto: shippuden... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con prepararsi; gara; prepararsi alla battaglia; Per sostenerli bisogna prepararsi bene; prepararsi per esami, interrogazioni, compiti..; prepararsi a combattere; Mettere in _ : offrire come premio di una gara ; Match __, gara velica fra due imbarcazioni uguali; Una faticosa gara sciistica; Una gara sportiva tra due squadre avversarie; Cerca nelle Definizioni