Istituto Tecnico Nautico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Istituto Tecnico Nautico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Istituto tecnico nautico

L'istituto d'istruzione secondario superiore nautico, oggi istituto d'istruzione secondaria superiore per i trasporti e la logistica, è definito come...

itn – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di itabuna (brasile) itn – sigla per istituto tecnico nautico itn (independent television news) –...