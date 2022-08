Estranei a ciò che fanno i partiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estranei a ciò che fanno i partiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APOLITICI

Significato/Curiosita : Estranei a cio che fanno i partiti

Definitivo di partito socialista italiano. durante il regime fascista (in particolare dopo la messa al bando di tutti i partiti tranne il partito nazionale...

Curva nord (dal 1997 intitolata a federico pisani). il gruppo, di stampo apolitico, porta a un'innovazione del tifo a bergamo, con cori e striscioni e basandosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

