Si dice non sia acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice non sia acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CLASSE

Significato/Curiosita : Si dice non sia acqua

Il poeta dice di sé, e dunque dell'essere umano: «but that so much of earth and water wrought» («ma purtroppo così composto di terra e acqua»). nella...

classe, dal latino classis, indica in generale una suddivisione, un insieme o un gruppo. può riferirsi a: classe – nella scuola, insieme di alunni che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

