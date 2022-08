Le conta chi non riesce a dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le conta chi non riesce a dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PECORE

Con valori da 1 a 10. il nome del gioco si riferisce al fatto che chi vince solitamente prende buona parte delle carte in gioco, quindi le "scopa" via. risulta...

Buona memoria e facilità di apprendimento. generalmente il vello delle pecore è marcatamente folto e fitto, estremamente riscaldante e di rapida crescita;... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

