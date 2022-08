Città e fiume della Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città e fiume della Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALMERIA

Significato/Curiosita : Citta e fiume della spagna

Cercando la squadra di calcio della città, vedi hnk rijeka. fiume (afi: /'fjume/; in croato rijeka, /rijeka/; in ungherese fiume, originariamente szentvit;...

Disambiguazione – "almeria" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi almeria (disambigua). almería è un comune spagnolo di 201.322 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Antica città dell Asia Minore; La città picena per definizione; Veneti di città ; città e porto della Spagna; Il fiume di Santarém; Il fiume di Sora; Il fiume in cui venne battezzato Gesù; Lungo fiume sudafricano; Disciplina che si occupa della conduzione del ménage; Giganti della fauna; Lo sgraziato verso del corvo e della cornacchia; La madre della dea Artemide e del dio Apollo; Città e porto della spagna ; La penisola di spagna e Portogallo; Frittelle che in spagna s intingono nel cioccolato; Abitante della capitale della spagna ;