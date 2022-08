Una composizione musicale a più voci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una composizione musicale a più voci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OMORITMIA

Significato/Curiosita : Una composizione musicale a piu voci

Musica. alla composizione musicale tuttavia appartengono dei caratteri universali che sono riscontrabili nella scelta del sistema musicale all'interno...

omoritmia è un termine della teoria musicale che denota, in un brano polifonico, il fatto che tutte le voci procedono simultaneamente con gli stessi valori... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

