Si dà solo con una mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dà solo con una mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CEFFONE

"si tocca con mano". vito dice di essere malato di cancro e chiede ai due giovani di pregare per lui, spiegando loro che «nessuno si salva da solo»....

in soggetti giovanissimi, un ceffone può causare nella testa dei movimenti rotatori traumatici e in casi estremi...

