Grossi uccelli acquatici dalle zampe sottili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossi uccelli acquatici dalle zampe sottili.



Soluzione 6 lettere : AIRONI

Significato/Curiosita : Grossi uccelli acquatici dalle zampe sottili

Nere e, nella sua versione occidentale, piedi gialli. come il grosso degli uccelli acquatici si nutre in specchi poco profondi e sulla terraferma, cibandosi...

Po' più grandi. come tutti gli aironi, vola tenendo il collo ripiegato a s. airone cenerino airone cenerino in volo airone cenerino (tenuta di san rossore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

