Azienda hi-tech nota per le sue schede grafiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda hi-tech nota per le sue schede grafiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NVIDIA

Significato/Curiosita : Azienda hi-tech nota per le sue schede grafiche

Client principale. apple è ben nota per le sue dimensioni e ricavi. dal 2011 risulta essere una delle più grandi aziende per capitalizzazione azionaria -...

Libera da parte delle autorità dell'anti-trust, nvidia rinuncia ufficialmente all'acquisizione di arm. nvidia è nota prevalentemente per la produzione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con azienda; tech; nota; schede; grafiche; azienda dolciaria fondata nel capoluogo umbro; Permette di fare esperienza in azienda ; I beni di proprietà di un azienda ; azienda coreana di prodotti tecnologici; Droga sintetica spesso venduta nelle discotech e; Ha in dotazione autoemotech e; Famoso imperatore degli Aztech i; Quelli notturni ospitano bar e discotech e; Tsing nota birra cinese; Si prenota no singole, doppie e familiari; La nota centrale; Un atto del nota io; Contenitore per schede elettorali; I loro simboli appaiono sulle schede elettorali; Hanno i simboli sulle schede elettorali; Sono in mezzo alle schede ; Lo sono i volti adatti per le riprese cinematografiche ; Le stellette tipografiche di richiamo; Vende macchine fotografiche ; Stellette tipografiche ;