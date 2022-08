Via il __, via il dolore! - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Via il __, via il dolore!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DENTE

Significato/Curiosita : Via il __, via il dolore!

Cercando altri significati, vedi via crucis (disambigua). la via crucis (dal latino, via della croce - anche detta via dolorosa) è un rito della chiesa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dente (disambigua). disambiguazione – "denti" rimanda qui. se stai cercando altri significati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

Altre definizioni con dolore; Sfogo di dolore ; Un dolore fisico che non passa mai; dolore localizzato a livello muscolare; Provano piacere nel procurare dolore ; Cerca nelle Definizioni