Lo sono molti cappotti di loden - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono molti cappotti di loden. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VERDI

Significato/Curiosita : Lo sono molti cappotti di loden

L'orbace il panno grosso bergamasco il loden il panno casentino il panno lenci a dispetto del nome è un tipo di feltro morbido e colorato era usato per...

Stai cercando altri significati, vedi giuseppe verdi (disambigua). giuseppe fortunino francesco verdi (le roncole, 10 ottobre 1813 – milano, 27 gennaio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

sono 27 nell Unione Europea; Le più calde sono le trapunte; sono ficcanaso; Quelli lattici sono utili all organismo; molti aspettano che cada dal cielo; Caratterizzano la capigliatura di molti Giamaicani; Un marchio su molte biro e su molti rasoi; Il continente di cui molti soffrono il male; Riceve i cappotti degli altri; Tessuto impermeabile utilizzato per cappotti ; È lucida all interno dei cappotti ; I cappotti dei militari; La famiglia delle calle e dei filoden dri; Illuminare... esploden do; Lo sono le piante con i frutti esploden ti;