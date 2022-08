I secondi di ogni primo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I secondi di ogni primo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SESSANTA

Significato/Curiosita : I secondi di ogni primo

Anello a, un ideale i di a è detto "primo" se per ogni coppia a,b di elementi di a tali che a·b i almeno uno tra a e b appartiene a i. questa definizione...

Disambiguazione – "sessanta" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi 60 (disambigua). sessanta (cf. latino sexaginta, greco ta) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

Altre definizioni con secondi; ogni; primo; I secondi nomi che precedono i cognomi russi; Sono multipli dei secondi ; I secondi in mezzo minuto; Pochi minuti, pochi secondi , che cadono come acqua; Le due incogni te più note; In un sistema, ogni PC che dialoga con il server; Liberarsi da ogni peso; Conifera che perde le foglie ogni anno; La visitò Gulliver nel primo viaggio; Golda __: fu primo ministro israeliano; Simili... al primo alimento; Lo suona il primo violino; Cerca nelle Definizioni