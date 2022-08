Quelle del cuore si chiamano atri e ventricoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle del cuore si chiamano atri e ventricoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAVITÀ

Significato/Curiosita : Quelle del cuore si chiamano atri e ventricoli

Inferiormente, conferendo alla sezione della cavità glenoidea un tipico aspetto piriforme (a forma di pera). questa cavità articolandosi con l'omero costituisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

Altre definizioni con quelle; cuore; chiamano; atri; ventricoli; quelle fumogene sottraggono alla vista; Ci sono quelle verdi e quelle pedonali; quelle dure si ricordano; Si dice che quelle fatte all aperto facciano bene; Il... cuore della ciliegia; Un affare... di cuore ; Il cuore di Bormio; Così è l amica del cuore ; Si chiamano Margherita e Pasqualina; Così i liceali chiamano gli insegnanti; Così i Britannici chiamano la propria bandiera; Si chiamano anche cozze o muscoli; La matri gna di Biancaneve lo dice nella fiaba: servo delle mie brame..; La patri a di Bob Marley; Chiesa d Oriente il cui patri arca siede in Libano; I compatri oti di Rembrandt; Quelle del cuore sono orecchiette e ventricoli ; Si divide in orecchiette e ventricoli ;