Quantità misurata di vitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quantità misurata di vitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAZIONE

Significato/Curiosita : Quantita misurata di vitto

sinonimo figurato di "mai". esempio: "tu parla quando piscia la gallina", ovvero taci! quantità industriale in elevate quantità, per la vendita all'ingrosso...

Altri tipi di razione americana del periodo (razione a, razione b, razione d, razione j, ecc...). la razione k vide il suo primo impiego nel 1942 quando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

