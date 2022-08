Meglio lasciar perdere chi l ha di traverso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Meglio lasciar perdere chi l ha di traverso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LUNA

Significato/Curiosita : Meglio lasciar perdere chi l ha di traverso

Fare qualcosa anche di molto semplice ed elementare. perdere la bussola / perdere la tramontana / perdere la trebisonda / perdere le staffe arrabbiarsi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi luna (disambigua). la luna è l'unico satellite naturale della terra. il suo nome proprio viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

Altre definizioni con meglio; lasciar; perdere; traverso; Per i latini era meglio che scarseggiare; meglio non gettarlo via insieme all acqua sporca; Costituisce il meglio di una società; Si vedono meglio sorvolandoli; lasciar partire un pugno; A volte si deve scegliere tra farlo e lasciar e; lasciar e gli altri in basso; Puo lasciar la un grido; La patologia che fa perdere i capelli; Scialacquare, sperperare, disperdere ; Caderci significa perdere favore e stima altrui; Portate a perdere le staffe; Verificare attraverso una prova; Piccolo flauto traverso ; Arrivano allo stomaco attraverso l esofago; Molte notizie arrivano attraverso di esso; Cerca nelle Definizioni