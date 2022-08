Impedisce ai fogli di volare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impedisce ai fogli di volare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FERMACARTE

1918, jiro horikoshi, un ragazzino di provincia, spera di diventare un pilota d'aereo, ma la sua miopia glielo impedisce. ispirato da una rivista d'aviazione...

Essere dei fermacarte, ma nel tempo l'uomo ha realizzato degli oggetti decorativi specificatamente creati per questo proposito. i fermacarte più comuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

