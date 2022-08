Le hanno gli astici ma non le aragoste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le hanno gli astici ma non le aragoste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CHELE

Significato/Curiosita : Le hanno gli astici ma non le aragoste

Funzionare. per questi motivi le aragoste non muoiono per invecchiamento, ma per lo sforzo e lo stress del cambio di carapace e le probabili infezioni a cui...

Cercando altri significati, vedi chela (disambigua). la chela (dal greco chel = forbice) è l'appendice a forma di pinza o tenaglia, che si trova all'estremità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

