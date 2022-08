Erba per la salsa verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erba per la salsa verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PREZZEMOLO

Significato/Curiosita : Erba per la salsa verde

la senape, detta anche salsa di senape, salsa alla senape o ancora mostarda, è una salsa preparata con semi polverizzati di senape. i semi sono mescolati...

Disambiguazione – "prezzemolo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi prezzemolo (disambigua). il prezzemolo (petroselinum crispum (mill... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

Altre definizioni con erba; salsa; verde; Lo è la mela ancora acerba ; erba aromatica; Un erba irritante; Pianta erba cea con foglie pelose usata in cucina; Il chimichurri è una sua salsa tradizionale; Vi si può trovare una crema o una salsa ; salsa francese che si accompagna alle carni rosse; salsa greca con aglio unito a patate o noci; Un comune coleottero verde ; Nome maschile o colore verde -azzurro; È verde fuori e rossa dentro; L orco verde dei film che sposa la principessa Fiona; Cerca nelle Definizioni