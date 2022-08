La devono osservare i militari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La devono osservare i militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DISCIPLINA

Significato/Curiosita : La devono osservare i militari

disciplina – settore scientifico-disciplinare organizzato per facilitare la didattica; disciplina spirituale – pratica od azione compiuta con regolarità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 18 agosto 2022

