Voragini di cui non si riesce a vedere il fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Voragini di cui non si riesce a vedere il fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BARATRI

Significato/Curiosita : Voragini di cui non si riesce a vedere il fondo

Altre definizioni con voragini; riesce; vedere; fondo; voragini , dirupi; Profonde voragini ; voragini , baratri; Lo stordimento di chi non riesce a stare sveglio; Vi si fuoriesce in preda all ira; riesce a crearlo un buon organizzatore; Non riesce a trovarla l irrequieto; Si possono vedere o far vedere verdisorci; Si ammira presso il belvedere ; I bambini la fanno per vedere a chi tocca; vedere in lontananza; In fondo allo speck; In fondo alle camicie; In fondo al totem; Il più profondo tra i laghi africani; Cerca nelle Definizioni