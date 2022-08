Varia con la latitudine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Varia con la latitudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CLIMA

Scioglimento dei ghiacci. la temperatura delle acque superficiali varia con la latitudine, con le correnti, le stagioni e la distribuzione di energia solare...

Transiberiano clima polare clima nivale clima glaciale clima steppico clima desertico clima monsonico clima sinico clima della savana clima alpino clima boreale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con varia; latitudine; Una varia nte del nome Giacomo; varia zione di una misura in una direzione; È molto varia bile nel tipo bisbetico; Salsa bianca francese, varia nte della besciamella; latitudine ... in breve; latitudine in tre lettere; Lo è il clima delle zone in media latitudine ; È alla latitudine di 90° S;