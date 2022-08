Tolto a colpi di badile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tolto a colpi di badile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPALATO

Significato/Curiosita : Tolto a colpi di badile

L'elisir da lisle; dopo un violento duello a colpi di badile le due si danno tregua e convincono ernest a renderle più umane con vernice color carne....

Dell'arcidiocesi di spalato-macarsca, la città dalmata sorge su una penisola che si trova tra la parte orientale della baia dei castelli e il canale di spalato, tratto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con tolto; colpi; badile; tolto al proprietario; Come un ricordo tolto dalla memoria; Distolto dal proposito; Distolto da un proposito, scoraggiato; Nella scherma colpi sce anche di taglio; Cade colpi to da una palla; Si colpi sce con la stecca; colpi ta da una patologica carenza di emoglobina; Nome del Gambadile gno bandito in Topolino; È simile al badile ; Il nemico n. 1 di Gambadile gno; Un arnese simile al badile ; Cerca nelle Definizioni