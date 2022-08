Lo stordimento di chi non riesce a stare sveglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stordimento di chi non riesce a stare sveglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TORPORE

Significato/Curiosita : Lo stordimento di chi non riesce a stare sveglio

Evocazione, il controllo e lo stordimento della mente, l'inflizione del dolore, la preveggenza, la telecinesi e la mescita di pozioni. ogni strega possiede...

Durata inferiore a i 24 ore, come avviene nel "torpore quotidiano". tra gli animali che subiscono torpore quotidiano vi sono uccelli (anche piccoli colibrì... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

