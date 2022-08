Spunta sul praticello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spunta sul praticello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ERBETTA

Significato/Curiosita : Spunta sul praticello

Tardogotica messo a frutto al servizio di papa borgia ed evidente anche nei praticelli fioriti che fanno da base ai due dottori della chiesa. la predella mostra...

Velan centro d’arte contemporanea, torino (2006) video at miart, paolo erbetta arte contemporanea foggia/berlino, miart, milano (2006) mapping the city... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con spunta; praticello; La nota che... spunta al l alba!; Ciocche di capelli che spunta no dalla pettinatura; spunta to non serve; Lo splendore che precede lo spunta re del sole; Spunta tenera sul praticello ; Cerca nelle Definizioni