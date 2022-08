Sono di cuoio, di corda o di gomma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono di cuoio, di corda o di gomma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SUOLE

Significato/Curiosita : Sono di cuoio, di corda o di gomma

Una corda o striscia tracciata sul suolo e una palla cucita fatta di quattro spicchi in cuoio. questo gioco si chiamava jeu de paume, ovvero "gioco di palmo"...

Sede storica si trova ad albizzate, in provincia di varese, che produce suole di gomma per calzature, in particolare destinate al mondo dell'outdoor nonché... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

