Smunto per le sofferenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Smunto per le sofferenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PATITO

Significato/Curiosita : Smunto per le sofferenze

Raskol'nikov sembra innamorarsi di una giovane ragazza malata di tifo, brutta e smunta; in quest'amore però non trova mai spazio la sessualità. a tutto ciò si...

Il mondo di patty (patito feo) è una telenovela argentina prodotta da ideas del sur e trasmessa dal 10 aprile 2007 al 3 novembre 2008 sul canale argentino... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con smunto; sofferenze; smunto e deperito; smunto , molto magro; Deperito, smunto ; Come persone dal volto magro e smunto ; Essere partecipe delle sofferenze altrui; sofferenze dovute a privazioni; Dolori e sofferenze ; sofferenze fisiche o psichiche intense e continue; Cerca nelle Definizioni