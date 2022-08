In un sistema, ogni PC che dialoga con il server - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In un sistema, ogni PC che dialoga con il server. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CLIENT

Significato/Curiosita : In un sistema, ogni pc che dialoga con il server

Versione per sistemi embedded del sistema operativo di microsoft, vedi windows iot. disambiguazione – se stai cercando la versione mobile del sistema operativo...

Cercando l'omonimo gruppo musicale, vedi client (gruppo musicale). un client (in lingua italiana detto anche cliente), in informatica, nell'ambito delle reti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con sistema; ogni; dialoga; server; Regola il sistema autonomo nervoso; Le cellule del sistema nervoso; sistema re con molta cura; sistema per TV a colori sigla; Liberarsi da ogni peso; Conifera che perde le foglie ogni anno; Il motore di ogni veicolo; ogni volta che esce prende una testata; Simile al melodramma, ma con parti dialoga te; La statua che a Roma... dialoga va con Marforio; Il gatto che dialoga in Internet; dialoga con la CGIL e la UIL; II... cuore del server ; L uscita da un server ; Computer che scambia dati con un server ing; Lo spazio su un server remoto per archiviare dati;