Sigla del Patto Atlantico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla del Patto Atlantico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NATO

Significato/Curiosita : Sigla del patto atlantico

sigla otan) è un'organizzazione internazionale per la collaborazione nel settore della difesa. il trattato istitutivo della nato, il patto atlantico,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nato (disambigua). disambiguazione – "otan" rimanda qui. se stai cercando il partito politico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con sigla; patto; atlantico; Una sigla per il bonifico; La sigla su certi diesel Volkswagen; sigla per manipolazioni genetiche; Una sigla ... romana; Il patto della Nato; Il modello di sviluppo attento all impatto ambientale; Compatto schieramento di antica fanteria; I piccoli spostamenti in città con mezzi a basso impatto ambientale; Collegamento scozzese tra il mare del Nord e l oceano atlantico ; Fu un grande transatlantico ; Il transatlantico ... di DiCaprio; L autore del Codice atlantico ; Cerca nelle Definizioni