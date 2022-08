Recipienti misurati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipienti misurati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Recipienti misurati

Pressione relativa inferiore alla pressione atmosferica, mentre si parla di "recipienti sottovuoto" nell'ambito degli impianti chimici e nell'ambito della conservazione...

Recipiente in plastica per la misurazione del volume con taratura in ml e in l (litri). informazioni generali grandezza volume simbolo l conversioni unità si...