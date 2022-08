Più o meno quanto le dita delle due mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più o meno quanto le dita delle due mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DECINA

Significato/Curiosita : Piu o meno quanto le dita delle due mani

L'estremità delle dita di molti animali, in genere appartenenti alla classe dei tetrapodi, essere umano compreso. le unghie caratterizzano le classi rettili...

Decade – gruppo di dieci decina – gruppo mafioso di dieci persone, comandato da un capodecina villa la decina – villa storica di napoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con meno; quanto; dita; delle; mani; meno del necessario; Volontarie meno mazioni; Risultato senza nemmeno un gol; Carpa del Trasimeno ; Una signora alquanto imponente; Anziano quanto l altro; quanto dovuto per una prestazione professionale; Riassunto di quanto avvenuto in precedenza; Confina con l Arabia Saudita e l Oman; Bitorzolute come certe dita ; Improvvisa perdita di coscienza; Veniva chiamata la dea dalle rosee dita ; Consente di sparare stando al riparo delle mura; Gli involucri delle cartucce; Grandi ruminanti delle regioni nordiche; La matrigna di Biancaneve lo dice nella fiaba: servo delle mie brame..; La sigla che indica mani polazioni genetiche; Hanno grandi mani ci e tasche laterali; Vaso di coccio senza piedi, con due mani ci; Presentare con le mani ; Cerca nelle Definizioni