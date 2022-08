L ossia latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ossia latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : VEL

Significato/Curiosita : L ossia latino

Territorio che la circonda, ossia il latium adiectum, origine del popolo dei latini: fu così che littoria divenne latinia. poi, considerando che i toponimi...

vel – abbreviazione della costellazione della vela vel – comune del distretto di lnkran (azerbaigian) vel – nome latino della disgiunzione inclusiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

