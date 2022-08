Non si pettina più - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si pettina più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALVO

Significato/Curiosita : Non si pettina piu

Carlo ii, detto il calvo (francoforte sul meno, 13 giugno 823 – brides-les-bains, 6 ottobre 877), è stato re dei franchi occidentali (840-877), re di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con pettina; Ciocche di capelli che spuntano dalla pettina tura; Prima si tosa, poi si pettina ; In disordine come capelli non pettina ti; Li spettina il vento; Cerca nelle Definizioni