Non è né dott, né ing, né avv - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è né dott, né ing, né avv. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SIG

Significato/Curiosita : Non e ne dott, ne ing, ne avv

(palermo, 289) avv. girolamo bellavista (palermo, morto, 7) dott. danilo bellei (bologna, 484) ing. enzo bellei (roma, in sonno, 178) dott. ottorino belli...

sig – città del nord-ovest dell'algeria sig – città della russia sig – runa dell'alfabeto fuþorc, corrispondente alla dea sól della mitologia norrena sig... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con dott; Cessione di articoli a prezzo ridott o; Introdott o facendo l aerosol; Vino prodott o da uve molto mature; Pubblicità che non mostra il prodott o ing; Cerca nelle Definizioni