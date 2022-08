Non ancora convertite alla fede cristiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ancora convertite alla fede cristiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAGANE

Significato/Curiosita : Non ancora convertite alla fede cristiana

Contengono dichiarazioni accettate dalla maggior parte dei seguaci della fede cristiana. i concetti fondamentali sono: trinità (per la chiesa cattolica e protestante)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pagani (disambigua). pagani ('e pavan in dialetto paganese) è un comune italiano di 34 094... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con ancora; convertite; alla; fede; cristiana; L ancora dello spettatore; Fiore che non si è ancora aperto; Non hanno più il lavoro e non hanno ancora la pensione; Dà nome all ancora che si usa solo nei casi d estrema necessità; Quella olimpica viene portata dalla Grecia; È derivata dalla CEE; L attributo dato alla Lolita di Nabokov; Incitare alla ribellione; Una fede rica conduttrice televisiva e radiofonica; fede rico della storia; Divisione all interno di una fede ; Il Kit fede le compagno di Tex Willer; La cristiana attrice di Notte prima degli esami; Il Fanfani che fu un leader della Democrazia cristiana ; I 40 giorni che precedono la Pasqua cristiana ; Spedizione cristiana ; Cerca nelle Definizioni