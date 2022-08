Molti aspettano che cada dal cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molti aspettano che cada dal cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MANNA

Significato/Curiosita : Molti aspettano che cada dal cielo

Secondo la bibbia, la manna (in ebraico: ) o al-mann wa al-salwa (in arabo: , curdo gezo, farsì ) è una sostanza commestibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con molti; aspettano; cada; cielo; Caratterizzano la capigliatura di molti Giamaicani; Un marchio su molte biro e su molti rasoi; Il continente di cui molti soffrono il male; Ha molti ufficiali medici; Si snoda tra i viaggiatori che aspettano i bagagli; Le fanno quelli che aspettano ; L aspettano tutti d estate; Lo aspettano in un dramma di Beckett; Si scrive per cada uno; Annunciare fatti futuri prima che accada no; Vi nacque Mercada nte; cada uno in tre lettere; Lo è il cielo in una canzone di Jason Derulo; Anche Maggiore in cielo ; Una stella che non è in cielo ; Il grattacielo ne ha tanti;