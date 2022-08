Mettersi all opera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettersi all opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AGIRE

Significato/Curiosita : Mettersi all opera

Vivere è stata una soap opera italiana ideata da cristiana farina e lorenzo favella, andata in onda per la prima volta il 1º marzo 1999, trasmessa fino...

La capacità di agire, nell'ordinamento giuridico italiano, indica l'idoneità del soggetto a porre validamente in essere atti idonei ad incidere sulle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con mettersi; opera; Rimettersi in piedi dopo una caduta; mettersi in mostra; Che non vuole sottomettersi ; Amano mettersi in mostra; L ultima opera di Wagner; Maestria nell opera re; opera zioni di verifica; opera mai pubblicata prima; Cerca nelle Definizioni