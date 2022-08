Mettere in _ : offrire come premio di una gara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in _ : offrire come premio di una gara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PALIO

Mettere in _ : offrire come premio di una gara

Stabilimenti balneari locali ha iniziato ad offrire ai bagnanti bevande a metà prezzo nell'ora prima di cena: è nata così la moda degli happy hour, che...

Il palio di siena è una competizione fra le contrade di siena nella forma di una giostra equestre di origine medievale. la "carriera", come viene tradizionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

