Un materiale per i freni - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : FERODO

Significato/Curiosita : Un materiale per i freni

Si fa risalire a louis renault nel 1902. il comando dei freni può essere: leva pedale i freni possono essere azionati tramite vari sistemi: idraulico...

Per ridurne l'usura. ferodo - enciclopedia dell'automobile archiviato il 9 giugno 2011 in internet archive. ^ la storia del ferodo su www.enciclopediadellautomobile... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

