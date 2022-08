Match __, gara velica fra due imbarcazioni uguali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Match __, gara velica fra due imbarcazioni uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 4 lettere : RACE

Significato/Curiosita : Match __, gara velica fra due imbarcazioni uguali

Altezza albero in coperta m. 32,5. superficie velica randa m² 225. superficie velica genoa m² 110. superficie velica gennaker/spinnaker m² 500. materiali scafo...

Rupaul's drag race, conosciuto anche come america's next drag queen, è un reality show statunitense che si basa su una competizione tra drag queen, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

