__ Island, distretto di New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Island, distretto di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STATEN

Significato/Curiosita : __ island, distretto di new york

Città di new york, insieme a bronx, queens, manhattan e brooklyn. tradizionalmente staten island è il luogo da cui parte la maratona di new york. si trova...

staten island, corrispondente alla contea di richmond fondata nel 1683, è un'isola di 265 km² ed è uno dei cinque distretti (in inglese borough) della...

