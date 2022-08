Lo si infliggeva ai re deposti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si infliggeva ai re deposti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo si infliggeva ai re deposti

Portogallo, nonostante fosse in collera con lui per l'umiliazione che infliggeva a sua figlia maria, per via della guzmán, che era la sua concubina, e...

Distinguere tra "esilio interno" (o "confino"), ovvero il reinsediamento forzato all'interno della propria nazione di residenza, e l'"esilio esterno", ovvero...