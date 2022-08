Grossa fune di canapa impiegata per ormeggiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossa fune di canapa impiegata per ormeggiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GOMENA

Significato/Curiosita : Grossa fune di canapa impiegata per ormeggiare

Progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «gomena» wikimedia commons contiene immagini o altri file su gomena... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con grossa; fune; canapa; impiegata; ormeggiare; grossa trave trasversale alla ruota di poppa; Il calibro di una grossa pistola; grossa ciliegia scura; Dormire della grossa ; Lo si canta nelle Messe fune bri; Sentiti annunci fune bri; Un fune reo lenzuolo; Monumenti fune rari noti in tutto il mondo; Le fibre come il lino e la canapa ; Stupefacente tratto dalla canapa ; Treccia di canapa ; Lo si ottiene dalla canapa indiana; Una impiegata telefonica; Pertica impiegata per cogliere la frutta; Seta giapponese impiegata negli abiti nuziali; Resina sintetica impiegata per piste di atletica; ormeggiare la nave; Ad essa si può ormeggiare la barca; Cavi per ormeggiare ; Cerca nelle Definizioni